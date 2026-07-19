Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πόντος που έφερε την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad και το ξέσπασμα για την επιστροφή στους τίτλους
Αφήνει πίσω το κακό διάστημα που πέρασε
Την επιστροφή στους τίτλους μετά από 17 μήνες πανηγύρισε την Κυριακή 19/7 ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad.
Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-1 του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Βέλγο τενίστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε για αυτή την επιτυχία και αισιοδοξεί από και πέρα να κατακτήσει ακόμα περισσότερα τρόπαια.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις