Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πόντος που έφερε την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad και το ξέσπασμα για την επιστροφή στους τίτλους

Την επιστροφή στους τίτλους μετά από 17 μήνες πανηγύρισε την Κυριακή 19/7 ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-1 του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

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