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Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πόντος που έφερε την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad και το ξέσπασμα για την επιστροφή στους τίτλους

Αφήνει πίσω το κακό διάστημα που πέρασε

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πόντος που έφερε την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad και το ξέσπασμα για την επιστροφή στους τίτλους
X/TennisTV
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Την επιστροφή στους τίτλους μετά από 17 μήνες πανηγύρισε την Κυριακή 19/7 ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την κατάκτηση του ATP 250 Swiss Open Gstaad.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-1 του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

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Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Βέλγο τενίστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε για αυτή την επιτυχία και αισιοδοξεί από και πέρα να κατακτήσει ακόμα περισσότερα τρόπαια.

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