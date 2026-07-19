Μαρία Σάκκαρη: Η ώρα και το κανάλι του τελικού στο Athens Open
Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο του Athens Open μπροστά στο ελληνικό κοινό το απόγευμα της Κυριακής 19/7.
Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια αφού απέκλεισε με 6-1, 7-5 την Αλίνα Κορνέεβα πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open.
Κάπως έτσι, η Μαρία Σάκκαρη θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο του τουρνουά κεντρικό court του Stadion Sports Stadium, ενώ το πρώτο σερβίς αναμένεται να γίνει στις 20:00.
Ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
πηγή στην Google
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