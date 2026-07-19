Στην κορυφή του ATP 250 Swiss Open Gstaad ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του (Βίντεο)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Ραφαέλ Κολινιόν το απόγευμα της Κυριακής 19/7 και κατέκτησε το τρόπαιο στο ATP 250 Swiss Open Gstaad.

Συγκεκριμένα, μετά από έναν δυνατό τελικό ο Έλληνας τενίστας έδειξε έτοιμος να επιστρέψει στις διακρίσεις μετά από ένα πολύ κακό διάστημα για τον ίδιο με απρόσμενους αποκλεισμούς και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

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THE WAIT IS OVER 👏



Tsitsipas defeats Collignon 6-4-6-7 6-3 to claim his first ATP Tour title in 16 months!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/zeU4tt08Xs— Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά στον αγώνα και πήρε το πρώτο σετ με 6-4. Στη συνέχεια ο Κολινιόν έβαλε δύσκολα στον Έλληνα τενίστα και έκανε το 1-1 (7-6). Όμως, ο Στέφανος Τσιτσιπας εμφανίστηκε και πάλι δυναμικά στο 3ο σετ και πήρε τη νίκη και τον τίτλο.