Παναθηναϊκός – Παρί: Αυτή θα είναι η διαιτιτική τριάδα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί την Πέμπτη 26/02 για την 29η αγωνιστική της Euroleague ( 21:45, Novasports Prime), με τους διαιτητές της αναμέτρησης να γίνονται γνωστοί.

ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Γκαρσία, ο Σέρβος Μιλοβόγιε Γιόβτσιτς και ο Ισπανός Σέρτζιο Μάνουελ θα αναλάβουν τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων και συγκεκριμένα την προσπάθεια των πρασίνων να ανακάμψουν από τις 2 σερί ήττες στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι η ώρα του αγώνα έχει αλλάξει από τις 21:15 που θα πραγματοποιούνταν κανονικά για τις 21:45, λόγω της μάχης του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League που αγωνίζονται στις 19:45.