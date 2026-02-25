Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για την Τσεχία η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν την Πέπμτη 26/02 (19:45, Cosmotesport 3), με την αποστολή των «πρασίνων» να αναχωρεί για την Τσεχία με σκοπό την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε ισόπαλος με 2-2, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτή θα είναι η 3η φορά που έρχονται αντιμέτωποι φέτος, με το τριφύλλι να ελπίζει σε νίκη έπειτα από 2 ισοπαλίες.

Αν το παιχνίδι έρθει ξανά ισόπαλο, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση, ενώ αν δεν βρουν δίχτυα θα περάσουν στην διαδικασία των πέναλντι. Η ομάδα του Ισπανού τεχνικού θα κάνει την πρώτη του προπόνηση επί Τσέχικου εδάφους το απόγευμα της Τετάρτης 25/02. ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.