Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: «Πράσινη» κυριαρχία και τέσσερα στα τέσσερα

Ασταμάτητος παρέμεινε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, έκανε το τέσσερα στα τέσσερα και απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, βρήκε δύο γκολ πριν από την ανάπαυλα και διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμά της στο δεύτερο ημίχρονο.

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Ο Βισέντε Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ο Αζεντίν Ουναΐ διπλασίασε τα τέρματα των «πράσινων» με εντυπωσιακό σουτ στο 39′ και ο Νταβίντε Καλάμπρια διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Ο Ταμπόρδα άνοιξε τον δρόμο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του, κυκλοφορώντας την μπάλα με υπομονή και αναζητώντας χώρους απέναντι στην πυκνή άμυνα του Παναιτωλικού.

Οι Αγρινιώτες είχαν παραταχθεί με δύο συμπαγείς αμυντικές γραμμές και περιόρισαν αρχικά τις καθαρές ευκαιρίες των γηπεδούχων. Οι πρώτες προσπάθειες των «πράσινων» ήρθαν με μακρινά σουτ, χωρίς αποτέλεσμα.

Η λύση βρέθηκε στο 14ο λεπτό. Έπειτα από σέντρα στην περιοχή, ο Βισέντε Ταμπόρδα κινήθηκε σωστά και με κεφαλιά νίκησε την άμυνα του Παναιτωλικού, γράφοντας το 1-0.

Ο Αργεντινός συνέχισε έτσι τις καθοριστικές εμφανίσεις του, καθώς είχε σημειώσει με κεφαλιά και το γκολ που χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη απέναντι στη Νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Το εντυπωσιακό γκολ του Ουναΐ

Ο Παναιτωλικός επιχείρησε να αντιδράσει μετά το πρώτο γκολ, χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει ουσιαστική απειλή για την εστία του Παναθηναϊκού.

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Η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων προέκυψε από ένα άστοχο διώξιμο του Κυριακόπουλου, με την μπάλα να περνά επικίνδυνα κοντά από την εστία της ομάδας του.

Στο 39′, ο Αζεντίν Ουναΐ πρόσφερε τη φάση του αγώνα. Ο Μαροκινός βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το 2-0.

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Το δεύτερο γκολ έδωσε στον Παναθηναϊκό ξεκάθαρο προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα και του επέτρεψε να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος.

Έλεγχος του ρυθμού και ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι «πράσινοι» χαμήλωσαν τον ρυθμό, διατήρησαν τις γραμμές τους κοντά και έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια της άμυνας.

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Ο Παναιτωλικός κράτησε για μεγαλύτερα διαστήματα την μπάλα, αλλά οι βαθιές μεταβιβάσεις του δεν δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρους για να απειλήσει στις μεταβάσεις. Ο Κουτσαρένκο πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις απέναντι στον Λιβάι Γκαρσία και τον Ανδρέα Τεττέη, αποτρέποντας προσωρινά ένα μεγαλύτερο σκορ.

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Το «κερασάκι» από τον Καλάμπρια

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 90+3′. Ο Νταβίντε Καλάμπρια κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 12 βαθμούς, διατήρησε το απόλυτο έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και έμεινε μόνος στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Παναιτωλικός, ο οποίος είχε αρχίσει την αγωνιστική ισόβαθμος με τους «πράσινους», παρέμεινε στους εννέα βαθμούς και γνώρισε την πρώτη του απώλεια στο πρωτάθλημα.

Οι αρχικές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός – Τζέικομπ Νίστρουπ: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.

Παναιτωλικός – Γιάννης Αναστασίου: Κουτσαρένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς, Εράκοβιτς, Μπάσι, Άλεξιτς, Τζενεπό, Μεχία.