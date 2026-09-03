Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0: Ο Ταμπόρδα έσωσε το τριφύλλι

Ο «βαρύς» Παναθηναϊκός τα βρήκε… σκούρα απέναντι στη Νίκη Βόλου, ωστόσο, βρήκε εντέλει ένα γκολ με τον Βισέντε Ταμπόρδα στο 59’ κι επικράτησε με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» είχαν ένα καλό ξεκίνημα και μία καλή ευκαιρία του Ραστόντερ στο 6’ έπειτα από κλέψιμο του Κάτρη ψηλά, όμως ο Γκαραβέλης βγήκε γρήγορα και έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του. Στο 8’ ο Ντέσερς σκόραρε με κοντινό πλασέ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR για οφσάιντ του Νιγηριανού φορ στο ξεκίνημα της φάσης.

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Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια δυσκολεύτηκε πολύ να βρει χώρους για να απειλήσει την άμυνα της Νίκης και προσπάθησε να το κάνει κυρίως με μακρινά σουτ του Κυριακόπουλου (14’, πάνω απ’ τα δοκάρια), Κοντούρη (23’, άουτ), Κάνγκουα (31’ και 37’, μπλόκαρε ο Γκαραβέλης σταθερά), χωρίς όμως να δημιουργήσει «καθαρές» ευκαιρίες. Στο 50’ η Νίκη Βόλου έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Τζίμας πλάσαρε μέσα απ’ την περιοχή, ο Πένια απέκρουσε στη γωνία του κι ο επερχόμενος Μάντζης έκανε προβολή άουτ.

Στο 59’ ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό, όταν έπειτα από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία από τα δεξιά, ο Ταμπόρδα έπιασε μία εξαιρετική ψηλοκρεμαστή κεφαλιά κι έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 64’ μετά από φάουλ του Λούζα ο Γκαραβέλης έκανε κακό υπολογισμό, όμως ο Φαν Ντρόνγκελεν που «μπήκε» στη φάση έστειλε την μπάλα πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ δυο 65’ το πολύ καλό σουτ του Έππα βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια, με την μπάλα να χτυπάει και στο αριστερό δοκάρι πριν φύγει κόρνερ. Στο 83’ ο Λούζα είχε ένα καλό σουτ που μπλόκαρε ο Γκαραβέλης, με το 1-0 να «κλειδώνει» ως το τέλος τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: 42’ Κάτρης – 63’ Πασαλίδης

Αποβολές: –

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Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (56’ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (76’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (55’ Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46’ Ταμπόρδα), Ντέσερς, Ραστόντερ (46’ Λιβάι Γκαρσία).

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ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Αρίας (62’ Παμλίδης), Έππας (85’ Σαλαμούρας), Ράιος (62’ Πανικίδης), Ομεονγκά, Τζίμας (76’ Φερνάντες), Μάντζης (62’ Λουκίνας).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ