Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2: Μεγάλο διπλό στην Ουγγαρία και προβάδισμα πρόκρισης (βίντεο)

Ιδανικά ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 2-1 της Πάκσι στην Ουγγαρία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Βας έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το 0-1 με αυτογκόλ. Το γκολ έδωσε ψυχολογία στο «τριφύλλι», που είχε τον έλεγχο του ρυθμού και έκλεισε το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ.

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Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο τέρμα. Ο Σαντίνο Αντίνο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και έκανε το 0-2, βάζοντας γερές βάσεις για ένα πολύτιμο εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Η Πάκσι δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, διατηρώντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς. Ωστόσο, οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγαν από την Ουγγαρία με τη νίκη.

Το τελικό 1-2 δίνει στον Παναθηναϊκό τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον επόμενο γύρο, με τη ρεβάνς να διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, όπου θα επιδιώξει να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.