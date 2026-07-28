Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Καμπί Πάρου: Εκκενώσεις σε 4 οικισμούς, επιχειρούν 14 εναέρια – Ενισχύσεις από Πειραιά, Νάξο και Σύρο

Μάχη με το πύρινο μέτωπο στο Καμπί Πάρου δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) από τον ΧΥΤΑ της περιοχής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συμμετέχει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Πρόσθετες ενισχύσεις από Κυκλάδες και Αττική

Οι δυνάμεις συνεχίζουν να ενισχύονται, καθώς μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς:

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο ,

, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο.

Επιπλέον, από τον Πειραιά αναχωρούν:

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) ,

, 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων,

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Τον συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης έχει αναλάβει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς ακόμη:



– 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο

– 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο

– 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) από τον Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ιωάννης Αρτοποιός, σημείωσε, πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί.

Φωτιά στο Καμπί Πάρου: 112 και εκκενώσεις

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζιά απομακρυνθείτε προς Αλυκή” αναφέρει το μήνυμα του 112. Λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Καμάρι που ζητούσε από τους πολίτες να κινηθούν προς Αλυκή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πυρκαγιά στην περιοχή Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμάρι απομακρυνθείτε προς Αλυκή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.”

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.