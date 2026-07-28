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ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Από το λιμάνι του Αθηνιού οι οργανωμένες εκδρομές επιβατών κρουαζιέρας – Τι αλλάζει

Αλλαγές στην εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας στη Σαντορίνη φέρνει ο αποκλεισμός της κλιμακωτής οδού που συνδέει τα Φηρά με το παλαιό λιμάνι. Οι οργανωμένες εκδρομές θα ξεκινούν πλέον αποκλειστικά από το λιμάνι του Αθηνιού.

Σαντορίνη: Από το λιμάνι του Αθηνιού οι οργανωμένες εκδρομές επιβατών κρουαζιέρας – Τι αλλάζει
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Από το λιμάνι του Αθηνιού θα πραγματοποιείται πλέον το σύνολο της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών κρουαζιέρας που συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές στη Σαντορίνη, σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 28 Ιουλίου 2026 και ελήφθη λόγω του αποκλεισμού της κλιμακωτής οδού που συνδέει τα Φηρά με το παλαιό λιμάνι.

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Γιατί αλλάζει η διαδικασία

Όπως επισημαίνεται, έχει απαγορευθεί η πρόσβαση και η διέλευση στο τμήμα της κλιμακωτής οδού από τον οικισμό των Φηρών, στο ύψος της στάσης των ιπποειδών, έως τον Όρμο Φηρών.

Ως αποτέλεσμα, δεν είναι προσωρινά δυνατή η μετακίνηση πεζών και αναβατών μεταξύ των Φηρών και του παλαιού λιμανιού.

Όλες οι οργανωμένες εκδρομές από τον Αθηνιό

Για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών, οι επιβάτες κρουαζιέρας που συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα εκδρομών θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά από το λιμάνι του Αθηνιού, ανεξάρτητα από το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των επιβατών κάθε κρουαζιερόπλοιου.

Η ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου αρθούν τα μέτρα αποκλεισμού και επιτραπεί εκ νέου η διέλευση από την κλιμακωτή οδό που συνδέει τα Φηρά με τον Όρμο Φηρών.

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