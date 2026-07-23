LIVE | Πάκσι – Παναθηναϊκός 0-2: Ο Αντίνο έγραψε το 0-2 και φέρνει πιο κοντά τη νίκη στην Ουγγαρία
Με το 0-2 ο Παναθηναϊκός απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στους Ούγγρους
Ακόμη πιο κοντά σε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς διπλασίασε το προβάδισμά του απέναντι στην Πάκσι, με τον Σαντίνο Αντίνο να βρίσκει δίχτυα και να διαμορφώνει το 0-2.
Οι «πράσινοι», που είχαν ήδη πάρει προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του Βας, συνέχισαν με την ίδια ένταση και μετά την ανάπαυλα, βρίσκοντας και δεύτερο γκολ με τον Αργεντινό εξτρέμ. Ο Αντίνο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη της ομάδας του.
Με το 0-2 ο Παναθηναϊκός απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στους Ούγγρους, διαχειριζόμενος πλέον το παιχνίδι με μεγαλύτερη ασφάλεια και έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δείχνει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας ιδανικό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
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