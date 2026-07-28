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Αλέξης Τσίπρας: Η έκπληξη για τα γενέθλια του – Η τούρτα μετά την εκδήλωση της ΕΛΑΣ για την Αυτοδιοίκηση (εικόνες)

Προκάλεσε χαμόγελα στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι άρχισαν να τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά» προς τιμήν του

Αλέξης Τσίπρας: Η έκπληξη για τα γενέθλια του – Η τούρτα μετά την εκδήλωση της ΕΛΑΣ για την Αυτοδιοίκηση (εικόνες)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του σχεδίου της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το μεσημέρι της Τρίτης (28/7).

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εμφανίστηκαν με μια τούρτα-έκπληξη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είχε τα γενέθλιά του και συμπλήρωσε τα 52 χρόνια. Η σχετική κίνηση έγινε μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο.

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Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Η εμφάνιση της τούρτας προκάλεσε χαμόγελα στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι άρχισαν να τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά» προς τιμήν του.

Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

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