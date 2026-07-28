Αλέξης Τσίπρας: Η έκπληξη για τα γενέθλια του – Η τούρτα μετά την εκδήλωση της ΕΛΑΣ για την Αυτοδιοίκηση (εικόνες)

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του σχεδίου της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το μεσημέρι της Τρίτης (28/7).

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εμφανίστηκαν με μια τούρτα-έκπληξη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είχε τα γενέθλιά του και συμπλήρωσε τα 52 χρόνια. Η σχετική κίνηση έγινε μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο.

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(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)