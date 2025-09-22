Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ξεκάθαρος ο Λανουά για τη φάση του Καμπελά – «Ήταν πέναλτι, κανένα θέατρο»

Θέση για τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πήρε ο αρχιδιαιτητής Στέφαν Λανουά.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της απόλυτης κατανόησης των κανονισμών από το φίλαθλο κοινό, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, συνεχίζει την εβδομαδιαία ανάλυση επιλεγμένων φάσεων από τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή.

Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι“ ανέφερε ο Λανουά.