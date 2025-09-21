Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι “πράσινοι” θέλουν να αντιστρέψουν το κλίμα, οι “κόκκινοι” να “επικυρώσουν” το καλό τους ξεκίνημα

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται στο πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι της χρονιάς και στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι “πράσινοι” παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι Πειραιώτες έχουν κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα οδηγώντας την κούρσα του πρωταθλήματος από νωρίς. Ο Χρήστος Κόντης θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν και έχοντας την πίεση να σταματήσει το αήττητο σερί των πρωταθλητών.

Η παράδοση είναι μακράν υπέρ των της ισοπαλίας, καθώς σε 72 αναμετρήσεις 30 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Ο Παναθηναϊκός έχει 22 νίκες και ο Ολυμπιακός 20. Στους τελευταίους μεταξύ τους αγώνες η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει τρεις σερί νίκες δημιουργώντας μία αίσθηση υπεροχής απέναντι στους “πράσινους” που ψάχνουν μία νίκη που θα αντιστρέψει το κλίμα.

Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Φακούντο Πελίστρι, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και ακολουθεί ατομικές προπονήσεις και τον Γερεμέγεφ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εκτός αποστολής τους Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ρομάν Γιάρεμτσουκ.