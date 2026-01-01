Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι των “αιωνίων”

Για την 19η αγωνιστική της EuroLeague

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του ντέρμπι των “αιωνίων”
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκ Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, είναι οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν για το ντέρμπι στο Telekom Center Athens ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (2/1, 21:15), με τους δύο αιώνιους να κοντράρονται για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας( 12- 6), ενώ ο Ολυμπιακός στην όγδοη (10-7), αλλά και με έναν αγώνα λιγότερο, εντός έδρας με τη Φενέρμπαχτσε.

