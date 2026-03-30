Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Μάχη» γοήτρου στην 23η αγωνιστική της GBL

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), σε έναν αγώνα που η βαθμολογική αδιαφορία δεν θα υποτιμήσει το γόητρο του «ντέρμπι».

Οι «πράσινοι» παρότι έχουν φτάσει τις 4 ήττες στο φετινό πρωτάθλημα και δεν έχουν ελπίδα πρωτιάς από τον «απόλυτο» Ολυμπιακό με 20 νίκες, θα τα δώσουν όλα για το γόητρο που περιτριγυρίζει τον αγώνα. Έχουν χάσει το πλεονέκτημα έδρας για τους τελικούς και έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην βαθμολογική τους κατάταξη στην Euroleague.

Βρίσκονται 7οι στην βαθμολογία σε τριπλή ισοβαθμία (20-14) με την Μπαρτσελόνα και Ζαλγκίρις και στις απομείναντες 5 αγωνιστικές θέλουν να πάρουν το μάξιμουμ για να βρεθούν όσο πιο ψηλά γίνεται. Ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, με τον εκτός έδρας αγώνα με την Χάποελ Τελ-Αβίβ (02/04), την Μπαρτσελόνα εκτός (07/04), την Βαλένθια εκτός (09/04) και τελευταία αγωνιστική την Ανατολού Εφές στην «Telecom Center Athens» (17/04).

Βρίσκονται σε πολύ καλή φόρμα με 4 σερί νίκες και η νίκη επί των Πειραιωτών θα τους έδινε τρομερή ψυχολογική ενίσχυση για την συνέχεια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από την άλλη έρχεται από την άδοξη ήττα επί της Βαλένθια θέλοντας να πραγματοποιήσει μία νίκη-δήλωση κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του. Στην Euroleague τοποθετείται στην 2η θέση με 22-12 και οι αγώνες που απομένουν είναι κόντρα στην Βιλερμπαν εκτός έδρας (03/04), κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης εντός (07/04), με την Χάποελ Τελ-Αβίβ εκτός (09/04) και τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (16/04).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Χουάντσο και Σαμοντούροφ ενώ ο Έλληνας τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Φουρνιέ από τα επισόδεια με τον Πανιώνιο.