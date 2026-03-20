Ολυμπιακός: Οι ποινές του ΕΣΑΚΕ σε Μπαρτζώκα και Φουρνιέ – Χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Γάλλος

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) τις ποινές για όσα συνέβησαν στην Νέα Σμύρνη στο παιχνίδι μεταξύ Πανιωνίου και Ολυμπιακού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στον Εβάν Φουρνιέ για το φραστικό επεισόδιο με οπαδό των court seats επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής. Μάλιστα, ο Φουρνιέ θα απουσιάσει από το ντέρμπι του T-Center κόντρα στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 30 Μαρτίου.

Στον τεχνικό των ερυθρολεύκων για την ένταση με οπαδούς μετά τη λήξη του παιχνιδιού επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο