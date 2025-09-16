Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι για την 4η αγωνιστική της Super League

Με τον κόσμο του αναμένεται να υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (21/9 21:00) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κλήθηκε σε απολογία για την συμπεριφορά των φίλων της στον αγώνα με την Κηφισιά την περασμένη Κυριακή 14/9 στο Πανθεσσαλικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο της κλήσης ο Παναθηναϊκός δεν κινδυνεύει για ποινή έδρας κάτι το οποίο σημαίνει πως οι φίλοι της ομάδας θα δώσουν κανονικά το παρών στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. II α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.