Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εκτός του ντέρμπι των “αιωνίων” ο Τάισον Γουόρντ
Ο Γουόρντ παραμένει στα πιτς μετά το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που υπέστη
Με μία σημαντική απώλεια θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή (2/1).
Όντας εκτός τις τελευταίες εβδομάδες με οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου, ο Τάισον Γουόρντ έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι όντας καταλύτης για τους “ερυθρολεύκους” στη θέση “3”.
Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να ρισκάρει ένα νέο τραυματισμό του Αμερικανού φόργουορντ και αφού ακόμη δεν έχει βρεθεί στο 100%, αναμένεται να “κοπεί” από τη 12άδα των Πειραιωτών στην “μάχη” του Telecom Center Athens.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις