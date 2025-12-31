Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εκτός του ντέρμπι των “αιωνίων” ο Τάισον Γουόρντ

Με μία σημαντική απώλεια θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή (2/1).

Όντας εκτός τις τελευταίες εβδομάδες με οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου, ο Τάισον Γουόρντ έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι όντας καταλύτης για τους “ερυθρολεύκους” στη θέση “3”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να ρισκάρει ένα νέο τραυματισμό του Αμερικανού φόργουορντ και αφού ακόμη δεν έχει βρεθεί στο 100%, αναμένεται να “κοπεί” από τη 12άδα των Πειραιωτών στην “μάχη” του Telecom Center Athens.