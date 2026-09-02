Επίσημο: Ο Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό – Η μεγάλη μεταγραφή των Πειραιωτών

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Λίον Μπέιλι, με τους Πειραιώτες να ολοκληρώνουν μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού από την Άστον Βίλα, προσθέτοντας στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία από την Premier League και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη μεταγραφή του με το μήνυμα: «Η οικογένεια του Ολυμπιακού υποδέχεται ένα νέο λιοντάρι».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Κίνγκστον, αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές, σημειώνοντας 23 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ, ενώ κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Πειραιώτες.

Το πρώτο μήνυμα του Μπέιλι

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση, ο Λίον Μπέιλι έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του.

«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού, είμαι ο Λίον Μπέιλι. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα», ανέφερε ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ.

Πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο

Ο Μπέιλι διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί σε Άστον Βίλα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γκενκ και Ρόμα.

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Με τη φανέλα της Λεβερκούζεν πραγματοποίησε 156 εμφανίσεις, έχοντας απολογισμό 39 γκολ και 25 ασίστ. Στην Γκενκ κατέγραψε 77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και σε 11 παιχνίδια με τη Ρόμα.

Συνολικά έχει πραγματοποιήσει:

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123 συμμετοχές στην Premier League

119 συμμετοχές στην Bundesliga

44 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα

35 συμμετοχές στο Europa League

13 συμμετοχές στο Champions League

7 συμμετοχές στη Serie A

Παράλληλα, έχει φορέσει 41 φορές τη φανέλα της Εθνικής Τζαμάικας, σημειώνοντας 11 γκολ.

Ένα ισχυρό «όπλο» για τον Μεντιλίμπαρ

Ο Λίον Μπέιλι αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης, αλλά μπορεί να καλύψει και την αριστερή πλευρά. Διακρίνεται για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητά του και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

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Η απόκτησή του προσφέρει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μία λύση υψηλού επιπέδου για τα «φτερά», σε μία σεζόν κατά την οποία ο Ολυμπιακός έχει υψηλές απαιτήσεις τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Τζαμαϊκανός αναμένεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να ξεκινήσει το καινούργιο κεφάλαιο της καριέρας του με την ερυθρόλευκη φανέλα.