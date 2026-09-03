ΠΑΣΟΚ: Ο πράσινος ήλιος «ανέτειλε» στον ουρανό του Ηρακλείου – Εντυπωσιακό drone show (vid)

Ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον νυχτερινό ουρανό του Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας με συμβολικό τρόπο την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Μετά το τέλος της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην κατάμεστη πλατεία Ελευθερίας, δεκάδες drones πέταξαν πάνω από την πόλη, δημιουργώντας φωτεινά σχέδια που παρέπεμπαν στην ιστορία και στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος.

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Ο πράσινος ήλιος και τα μηνύματα της 3ης Σεπτέμβρη

Ανάμεσα στους πρώτους σχηματισμούς που εμφανίστηκαν στον ουρανό ήταν ο πράσινος ήλιος, το διαχρονικό σύμβολο του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, τα drones σχημάτισαν τις τρεις ιστορικές φράσεις της Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη:

Εθνική Ανεξαρτησία

Λαϊκή Κυριαρχία

Κοινωνική Απελευθέρωση

Το σόου ολοκληρώθηκε με τη λέξη «ΠΑΣΟΚ» να δεσπόζει φωτισμένη στον ουρανό του Ηρακλείου, κλείνοντας τη βραδιά που είχε ως κεντρικό σύνθημα το «Ξεκίνημα Νίκης».

Δείτε το εντυπωσιακό drone show