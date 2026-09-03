Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος ζητά πάνω από 100 εκατ. δολάρια μετά τον ακρωτηριασμό – Η αγωγή κατά της παραγωγής

Σε δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια προχώρησε ο Σταύρος Φλώρος, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ελληνικού Survivor.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος κατέθεσε αγωγή κατά εταιρειών που συμμετείχαν στην παραγωγή της 13ης σεζόν του ριάλιτι, αποδίδοντάς τους, μεταξύ άλλων, αμέλεια και απάτη.

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Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, ενώ οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτήν δεν έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Το ατύχημα με την προπέλα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026, όταν ο 22χρονος επιχειρούσε να ψαρέψει με ψαροντούφεκο, προκειμένου να εξασφαλίσει τροφή για την ομάδα του.

Τότε χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους που είχε εισέλθει στην περιοχή των γυρισμάτων. Από τη σφοδρότητα του τραυματισμού ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο, ενώ υπέστη σοβαρές κακώσεις και στο δεξί.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, τη ζωή του έσωσε ένας επιβάτης του σκάφους, ο οποίος τοποθέτησε αιμοστατικό επίδεσμο στα τραύματά του.

Ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε ακολούθως σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου παρέμεινε για 61 ημέρες και υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Τι υποστηρίζει για τα μέτρα ασφαλείας

Στην αγωγή του, σύμφωνα με το TMZ, ο παίκτης υποστηρίζει ότι το παιχνίδι απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να ψαρεύουν σε ανοιχτή θάλασσα, σε περιοχή όπου υπήρχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών.

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Ισχυρίζεται, παράλληλα, ότι δεν είχαν προβλεφθεί:

Σκάφη ασφαλείας

Οριοθετημένες προστατευόμενες ζώνες

Επαρκείς προειδοποιητικές σημάνσεις

Αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής της εισόδου άλλων σκαφών

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της δικαστικής προσφυγής του και μένει να εξεταστούν από την αμερικανική Δικαιοσύνη.

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Οι καταγγελίες για τους υπόλοιπους παίκτες

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι καταγγελίες που, σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail, περιλαμβάνονται στην αγωγή.

Ο Σταύρος Φλώρος φέρεται να υποστηρίζει ότι προσφέρονταν σε άλλους παίκτες ουσίες όπως κάνναβη και κοκαΐνη, με σκοπό να παραμένουν ήρεμοι, καθώς και ότι αρχικά υπήρξε πρόθεση να συνεχιστούν κανονικά τα γυρίσματα.

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Καταγγέλλει επίσης ότι προτάθηκε σε αυτόπτη μάρτυρα και συμπαίκτη του το έπαθλο της δεύτερης θέσης, με αντάλλαγμα την υπογραφή δήλωσης την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ψευδή, σχετικά με το χρονικό πλαίσιο του ατυχήματος.

Οι παραπάνω καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και αποδίδονται αποκλειστικά στους ισχυρισμούς της πλευράς του 22χρονου.

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«Θέλω να μάθει ο κόσμος την αλήθεια»

Μιλώντας για την απόφασή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε ότι στόχος του είναι «να μάθει ο κόσμος την αλήθεια» για όσα συνέβησαν και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκαν οι συμμετέχοντες.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα η προσωπική του δοκιμασία να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη ζωή τους.