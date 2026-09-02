Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2: «Καθάρισαν» Ζίνι και Γκεοργκίεβ στην πρεμιέρα του Κυπέλλου

Με νίκη άρχισε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 2-0 του Νέστου στη Χρυσούπολη.

Το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» είχαν δοκάρι και αρκετές σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν σε ευρύτερη επικράτηση.

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Ο Ζίνι άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, ενώ ο Γκεοργκίεβ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 83’, σφραγίζοντας το πρώτο τρίποντο της Ένωσης στη διοργάνωση.

Ενδεκάδα με έντεκα αλλαγές

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με την ομάδα που είχε ξεκινήσει στην ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά.

Παρά τις πολλές αλλαγές, η Ένωση μπήκε δυνατά και απείλησε από τα πρώτα λεπτά. Στο 3’ ο Ζίνι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πρώτη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, ενώ στο 9’ ο Γκατσίνοβιτς σημάδεψε το δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα, η υπεροχή των φιλοξενούμενων απέφερε αποτέλεσμα. Ο Αριάγκα έδωσε την ασίστ στον Ζίνι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι ευκαιρίες για δεύτερο γκολ

Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις για να διευρύνει το προβάδισμά της πριν από την ανάπαυλα.

Ο Μάνταλος απείλησε στο 43’, ενώ ο Γκατσίνοβιτς είχε ακόμη μία καλή στιγμή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

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Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Ο Αλεξίου έχασε σημαντική ευκαιρία στο 53’, προτού αποχωρήσει τραυματίας τέσσερα λεπτά αργότερα και αντικατασταθεί από τον Χριστακόπουλο.

Ο Ζίνι πλησίασε ξανά στο γκολ στο 62’, ενώ ευκαιρίες είχαν επίσης ο Καλοσκάμης στο 73’ και ο Μάγερ ένα λεπτό αργότερα.

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Ο Γκεοργκίεβ διαμόρφωσε το 0-2

Το δεύτερο γκολ που αναζητούσε η ΑΕΚ ήρθε τελικά στο 83ο λεπτό.

Ο Μάγερ εκτέλεσε φάουλ και ο Γκεοργκίεβ, με κεφαλιά, νίκησε τον Αστρά και διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

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Η Ένωση διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα τα τελευταία λεπτά και έφυγε από τη Χρυσούπολη με τη νίκη, πραγματοποιώντας θετική πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι συνθέσεις

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Τίμος Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (66’ Σαπουντζής), Γιακουμάκης (75’ Σταυρόπουλος), Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς (67’ Τουτόντα), Τριμμάτης (60’ Στοϊλίκοβιτς), Μαϊδανός, Παντεκίδης (66’ Κανταβέ), Γκιώνης.

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ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Αλεξίου (57’ λ.τρ. Χριστακόπουλος), Λυκογιάννης (62’ Πήλιος), Αριάγκα, Κάιρινεν (62’ Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (84’ Ζούμπκοφ), Μάνταλος, Καλοσκάμης (84’ Αργυρίου), Ζίνι.

Διαιτητής: Λευτέρης Κατόπης (Σάμου)

Κίτρινες κάρτες: 90’+2’ Κανταβέ