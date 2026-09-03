Με Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League

Την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς του Conference League δήλωσε ο Παναθηναϊκός, με τον νεοαποκτηθέντα Αζεντίν Ουναΐ να είναι στα πλάνα του Τζέκομπ Νίστρουπ.

Ο προπονητής του “τριφυλλιού” πρόσθεσε και τους Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα στην ευρωπαϊκή του λίστα, με σκοπό ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο στο χώρο του κέντρου στα ματς της League Phase του Conference League.

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Εκτός έμειναν οι Τσάβες και Τσιριβέγια, ενώ οι Τσέριν και Τουμπά που ήταν στην προηγούμενη λίστα έχουν αποχωρήσει.

Στους εκλεκτούς του Δανού βρίσκεται και ο Κρίστιανσεν για να δώσει βοήθειες στον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League

Τερματοφύλακες: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας.

Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας. Μέσοι: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος.

Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος. Επιθετικοί: Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League