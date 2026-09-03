Με Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League
Ποιους παίκτες επέλεξε ο Τζέκομπ Νίστρουπ
Την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς του Conference League δήλωσε ο Παναθηναϊκός, με τον νεοαποκτηθέντα Αζεντίν Ουναΐ να είναι στα πλάνα του Τζέκομπ Νίστρουπ.
Ο προπονητής του “τριφυλλιού” πρόσθεσε και τους Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα στην ευρωπαϊκή του λίστα, με σκοπό ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο στο χώρο του κέντρου στα ματς της League Phase του Conference League.
Εκτός έμειναν οι Τσάβες και Τσιριβέγια, ενώ οι Τσέριν και Τουμπά που ήταν στην προηγούμενη λίστα έχουν αποχωρήσει.
Στους εκλεκτούς του Δανού βρίσκεται και ο Κρίστιανσεν για να δώσει βοήθειες στον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Η λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League
- Τερματοφύλακες: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας
- Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας.
- Μέσοι: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος.
- Επιθετικοί: Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League
- 1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 15 Οκτωβρίου 2026 (19:45)
- 2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 22 Οκτωβρίου 2026 (17:30)
- 3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
- 4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
- 5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
- 6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις