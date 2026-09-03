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Με Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League

Ποιους παίκτες επέλεξε ο Τζέκομπ Νίστρουπ

Με Ουναΐ, Λούζα και Κάνγκουα η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League
Ο Αζεντίν Ουναΐ φέρεται να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς του Conference League δήλωσε ο Παναθηναϊκός, με τον νεοαποκτηθέντα Αζεντίν Ουναΐ να είναι στα πλάνα του Τζέκομπ Νίστρουπ.

Ο προπονητής του “τριφυλλιού” πρόσθεσε και τους Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα στην ευρωπαϊκή του λίστα, με σκοπό ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο στο χώρο του κέντρου στα ματς της League Phase του Conference League.

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Εκτός έμειναν οι Τσάβες και Τσιριβέγια, ενώ οι Τσέριν και Τουμπά που ήταν στην προηγούμενη λίστα έχουν αποχωρήσει.

Στους εκλεκτούς του Δανού βρίσκεται και ο Κρίστιανσεν για να δώσει βοήθειες στον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η λίστα του Παναθηναϊκού για το Conference League

  • Τερματοφύλακες: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας
  • Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας.
  • Μέσοι: Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος.
  • Επιθετικοί: Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League

  • 1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 15 Οκτωβρίου 2026 (19:45)
  • 2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 22 Οκτωβρίου 2026 (17:30)
  • 3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
  • 4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
  • 5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
  • 6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)
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