Ουκρανία: Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται “σύντομα” στο Κίεβο και τη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα.

«Υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου εδώ στο Κίεβο», είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του.

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«Θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί στους στη Μόσχα και στο Κίεβο. Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ