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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για το Champions League

Ενόψει του πρώτου αγώνα με την Λίντσερ

ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για το Champions League
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στην διάθεση του, για τους οκτώ αγώνες που θα δώσει η ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Ο προπονητής της Ενωσης, συμπεριέλαβε στον συγκεκριμένο κατάλογο, τους Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Λυκογιάννη, ενώ «έκοψε» τους Κουτέσα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμη, δεδομένου ότι ο πρώτος θα παραχωρηθεί στην Σερβέτ.

    Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για τις αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι οι εξής:

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    Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης

    Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κέρβιν Αριάγκα, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης

    Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Μίλαν Βιτάλις

    Επιθετικοί: Ζοάο Μάριο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

    Μη γηγενείς: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Αριάγκα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι, Βάργκα, Ζουμπκόφ

    Γηγενείς ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.

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    Λίστα Β: Μπαλαμώτης

    Το πρόγραμμα των αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ στο Champions League:

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1η αγωνιστική
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ-Λίντσερ (19:45)

2η αγωνιστική
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ (22:00)

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3η αγωνιστική
Τρίτη 20 Οκτωβρίου
Μάνστεστερ Σίτι-ΑΕΚ (22:00)

4η αγωνιστική
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)

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5η αγωνιστική
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Κόμο-ΑΕΚ (22:00)

6η αγωνιστική
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ-Γαλατασαράι (22:00)

7η αγωνιστική
Τρίτη 19 Ιανουαρίου
ΑΕΚ-Ρόμα (22:00)

8η αγωνιστική
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου
Ντόρτμουντ-ΑΕΚ (22:00)

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