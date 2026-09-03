ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για το Champions League

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στην διάθεση του, για τους οκτώ αγώνες που θα δώσει η ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Ο προπονητής της Ενωσης, συμπεριέλαβε στον συγκεκριμένο κατάλογο, τους Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Λυκογιάννη, ενώ «έκοψε» τους Κουτέσα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμη, δεδομένου ότι ο πρώτος θα παραχωρηθεί στην Σερβέτ.

Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για τις αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι οι εξής:

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Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κέρβιν Αριάγκα, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Μίλαν Βιτάλις

Επιθετικοί: Ζοάο Μάριο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Μη γηγενείς: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Αριάγκα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι, Βάργκα, Ζουμπκόφ

Γηγενείς ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.

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Λίστα Β: Μπαλαμώτης

Το πρόγραμμα των αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ στο Champions League:

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1η αγωνιστική

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-Λίντσερ (19:45)

2η αγωνιστική

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ (22:00)

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3η αγωνιστική

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Μάνστεστερ Σίτι-ΑΕΚ (22:00)

4η αγωνιστική

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)

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5η αγωνιστική

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Κόμο-ΑΕΚ (22:00)

6η αγωνιστική

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ-Γαλατασαράι (22:00)

7η αγωνιστική

Τρίτη 19 Ιανουαρίου

ΑΕΚ-Ρόμα (22:00)

8η αγωνιστική

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου

Ντόρτμουντ-ΑΕΚ (22:00)