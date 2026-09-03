ΑΕΚ: Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για το Champions League
Ενόψει του πρώτου αγώνα με την Λίντσερ
Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στην διάθεση του, για τους οκτώ αγώνες που θα δώσει η ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Ο προπονητής της Ενωσης, συμπεριέλαβε στον συγκεκριμένο κατάλογο, τους Ζοάο Μάριο, Βιτάλις και Λυκογιάννη, ενώ «έκοψε» τους Κουτέσα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμη, δεδομένου ότι ο πρώτος θα παραχωρηθεί στην Σερβέτ.
Οι «εκλεκτοί» του Νίκολιτς για τις αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι οι εξής:
Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης
Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κέρβιν Αριάγκα, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης
Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Μίλαν Βιτάλις
Επιθετικοί: Ζοάο Μάριο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ
Μη γηγενείς: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Αριάγκα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι, Βάργκα, Ζουμπκόφ
Γηγενείς ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.
Λίστα Β: Μπαλαμώτης
Το πρόγραμμα των αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ στο Champions League:
1η αγωνιστική
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ-Λίντσερ (19:45)
2η αγωνιστική
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ (22:00)
3η αγωνιστική
Τρίτη 20 Οκτωβρίου
Μάνστεστερ Σίτι-ΑΕΚ (22:00)
4η αγωνιστική
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)
5η αγωνιστική
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Κόμο-ΑΕΚ (22:00)
6η αγωνιστική
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ-Γαλατασαράι (22:00)
7η αγωνιστική
Τρίτη 19 Ιανουαρίου
ΑΕΚ-Ρόμα (22:00)
8η αγωνιστική
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου
Ντόρτμουντ-ΑΕΚ (22:00)
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις