Παναθηναϊκός-Μπενίτεθ: «Να παίζουμε πιο γρήγορα, έχουμε έξτρα κίνητρο κόντρα στον Βόλο»

Στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες στα παιχνίδια του και να παίζει πιο γρήγορα, στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του στην Cosmote TV, ενόψει του κυριακάτικου (14/12, 21:00) αγώνα με τον Βόλο στη Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός των «πράσινων» μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι στο περιθώριο της εκπομπής SportShow κι αναφέρθηκε στο έξτρα κίνητρο που έχει το «τριφύλλι» μετά την ήττα του στο «Πανθεσσαλικό» την 1η Νοεμβρίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι:

Επιστρέφετε σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα που σας υποχρέωσε στην πρώτη ήττα σας στον Παναθηναϊκό. Πόσο υποψιασμένη είναι η ομάδα σ’ αυτό το παιχνίδι και αν υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο λόγω εκείνου το αποτελέσματος;

«Νομίζω πως πάντα έχουμε κίνητρο για τη νίκη, ειδικά εντός έδρας. Το γεγονός όμως πως μας κέρδισαν, θα δώσει έξτρα ώθηση τόσο σ’ εμάς, όσο και στους παίκτες και θα είμαστε έτοιμοι να το αλλάξουμε αυτό».

Στα τελευταία παιχνίδια μοιάζει η ομάδα να δημιουργεί λιγότερες «καθαρές» ευκαιρίες συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι πως το έχετε εντοπίσει. Τι σκέφτεστε και με ποιο τρόπο προσπαθείτε να το διορθώσετε; Πως θεωρείτε πως μπορεί να γίνει αυτό;

«Ξεκάθαρα στο τελευταίο ματς, όταν ήμασταν 11 εναντίον 11 και ήταν πιο ανοιχτό είχαμε περισσότερους χώρους και δημιουργήσαμε δύο ευκαιρίες που ήταν πιο “καθαρές”. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν αγωνίστηκαν με 5 στην άμυνα και 3 μπροστά τους, δεν είχαμε πολύ χώρο. Επιτιθόμασταν επίσης, αλλά συμφωνώ πως έπρεπε να δημιουργήσουμε περισσότερες “καθαρές” ευκαιρίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σιγουρευτούμε ότι θα παίζουμε γρηγορότερα και δεν θα δίνουμε χρόνο στον αντίπαλο να οργανωθεί ξανά».

Περιμένετε αντίστοιχο παιχνίδι και με το Βόλο. Δηλαδή ο αντίπαλος να αμύνεται σε χαμηλό μπλοκ, να σας περιμένει, να μην σας δίνει χώρους και εσύ να προσπαθείτε να βρείτε τη λύση ή θεωρείται πως ο αντίπαλος θα παίξει διαφορετικά;

«Συνηθίζουν να πασάρουν τη μπάλα και χρησιμοποιούν κάποια μοτίβα τα οποία τα γνωρίζουν καλά, παίζοντας μακριά την μπάλα για αυτούς που τρέχουν. Οπότε δεν νομίζω πως θα βρίσκονται πάντα σε χαμηλό μπλοκ, αλλά εάν έχουμε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σύγκριση με αυτά που κάναμε την προηγούμενη φορά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα δύο και σ’ αυτό θα δουλέψουμε σήμερα (σ.σ. Σάββατο 13/12)».