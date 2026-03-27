Παναθηναϊκός – Μονακό: Νέο πρόβλημα για τους Μονεγάσκους – Στα “πιτς” ο Τάις

Ο Ντάνιελ Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Μονακό απόψε (27/3) στο T-Center στην αναμέτρηση για την 34η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Μονακό πιθανότητα θα κατέβει στην αναμέτρηση με 8 παίκτες. Η παρουσία 8 ή 9 παικτών θα κριθεί από την ετοιμότητα του Μίροτιτς, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι ότι θα αγωνιστεί στο T- Center.

Οι Μονεγάσκοι θα έχουν μόνο έναν διαθέσιμο σέντερ κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον Κεβάριους Χέιζ, ενώ να θυμίσουμε ότι εκτός είναι και ο σταρ της ομάδας, Μάικ Τζέιμς. Οι σίγουρα διαθέσιμοι για την γαλλική ομάδα θα είναι οι Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Ντιάλο, Χέιζ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ.

Ο Τάις φέτος μετρά 9.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο σε 32 παιχνίδια της EuroLeague.