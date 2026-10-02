EuroLeague και NBA Europe: Κρίσιμη συνάντηση τη Δευτέρα – Συνεργασία ή ανταγωνισμός από το 2027

Μια συνάντηση με καθοριστική σημασία για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ πραγματοποιείται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Κερνόμπιο της Ιταλίας. Οι μέτοχοι της EuroLeague θα εξετάσουν την επέκταση της διοργάνωσης, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA, που σχεδιάζει την έναρξη του NBA Europe από το 2027.

Στις όχθες της λίμνης Κόμο θα συζητηθούν δύο διαφορετικές προοπτικές: ένα κοινό μοντέλο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ή η παράλληλη πορεία δύο ανταγωνιστικών λιγκών.

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Συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Και οι δύο πλευρές, πάντως, έχουν εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσουν με τα δικά τους σχέδια εφόσον δεν βρεθεί κοινός δρόμος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας

Η EuroLeague ανέφερε την Παρασκευή στο Reuters ότι μια συνεργασία με το NBA θα ήταν λογική επιλογή. Αντίστοιχη θέση έχει εκφράσει και ο επίτροπος της αμερικανικής λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, σε συνέντευξη Τύπου στις 15 Σεπτεμβρίου.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να φέρει αλλαγές στη διοίκηση, στη δομή και στη χρηματοδότηση της διοργάνωσης. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά βασικά ζητήματα, από την επιλογή των ομάδων μέχρι τους όρους συμμετοχής και το αγωνιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, το NBA έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη EuroLeague.

Πώς σχεδιάζεται το NBA Europe

Το σχέδιο που εξετάζουν NBA και FIBA προβλέπει μια ημι-ανοικτή λίγκα 14 έως 16 ομάδων, με μόνιμες συμμετοχές και θέσεις που θα διεκδικούνται μέσω αγωνιστικών κριτηρίων.

Στα υπό συζήτηση σενάρια, 10 έως 12 ομάδες θα διαθέτουν μόνιμη θέση, ενώ προβλέπονται και τέσσερις έως έξι θέσεις μέσω πρόκρισης. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν εναλλακτικές εκδοχές του σχεδιασμού και όχι οριστικοποιημένη σύνθεση.

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Ο αγωνιστικός δρόμος προς τη νέα διοργάνωση θα μπορούσε να περνά από το Basketball Champions League της FIBA ή από ειδικό προκριματικό τουρνουά στο τέλος της σεζόν. Έτσι, σύλλογοι από τα εθνικά πρωταθλήματα θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τη συμμετοχή τους.

Η Αθήνα στις 12 πιθανές αγορές

Σύμφωνα με το The Athletic, το NBA Europe έχει εντοπίσει 12 πιθανές αγορές για τις ομάδες που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της νέας λίγκας:

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Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Μιλάνο, Βερολίνο, Μόναχο, Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη, Αθήνα, Βαρκελώνη, Μάντσεστερ και Λιόν.

Η παρουσία της Αθήνας στον σχεδιασμό δεν συνεπάγεται, προς το παρόν, συμφωνία με συγκεκριμένο ελληνικό σύλλογο.

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Πέρα από υφιστάμενες ομάδες, εξετάζεται η δημιουργία νέων franchises, καθώς και η συμμετοχή μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Εκπρόσωπος της Qatar Sports Investments, ιδιοκτήτριας της Παρί Σεν Ζερμέν, επιβεβαίωσε ότι ο οργανισμός συμμετέχει θετικά στις συζητήσεις εδώ και πολλούς μήνες, χωρίς να γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Το σχέδιο της EuroLeague για 24 ομάδες

Εφόσον προχωρήσει αυτόνομα, η EuroLeague εξετάζει την αύξηση των ομάδων της από 20 σε 24 από την επόμενη σεζόν.

Παράλληλα, έως οκτώ νέες ομάδες θα μπορούσαν να αποκτήσουν καθεστώς μακροχρόνιας συμμετοχής, δίπλα στις 13 σημερινές μόνιμες ομάδες. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλύπτονται από προσωρινούς συμμετέχοντες.

Η επέκταση κατά τέσσερις ομάδες και η διάθεση έως οκτώ μακροχρόνιων θέσεων αφορούν διαφορετικές πλευρές του σχεδίου: το συνολικό μέγεθος της λίγκας και το καθεστώς συμμετοχής των συλλόγων.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η EuroLeague στο Reuters, έχουν κατατεθεί 14 προτάσεις για τις οκτώ διαθέσιμες θέσεις, με τις προσφορές για δικαιώματα εισόδου να ξεπερνούν συνολικά τα 800 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά εισόδου και το αγωνιστικό ημερολόγιο

Στο σχέδιο του NBA Europe δεν θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή όλων των σημερινών μόνιμων μελών της EuroLeague. Η επιλογή κάθε ομάδας και το κόστος εισόδου προβλέπεται να εξετάζονται ξεχωριστά.

Ο Άνταμ Σίλβερ έχει αναφέρει ότι έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις που κυμαίνονται από 500 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια.

Ένα ακόμη βασικό σημείο είναι το πρόγραμμα των αγώνων. Η νέα λίγκα σχεδιάζεται ώστε να συνυπάρχει με τα εθνικά πρωταθλήματα και τα διεθνή «παράθυρα» της FIBA, περιορίζοντας τις συγκρούσεις ημερομηνιών και την επιβάρυνση των παικτών. Οι διαδικασίες ανάδειξης παικτών και το σύστημα μεταγραφών αναμένεται να διατηρηθούν.

Η συνάντηση της Δευτέρας θα δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για το αν μπορεί να διαμορφωθεί κοινή πρόταση ή αν το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα βρεθεί, από το 2027, μπροστά σε δύο ξεχωριστές διοργανώσεις με διαφορετική δομή και χρηματοδότηση.