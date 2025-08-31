Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Ξεκίνημα με γκέλα για το “τριφύλλι” – Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής της Super League

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την φετινή του πορεία στην Super League με το… αριστερό καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε διπρόσωπος στο πρώτο του παιχνίδι στη φετινή Super League. Ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας γκολ από τα αποδυτήρια, ενώ είχε ακόμα δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες.

Στο δεύτερο μέρος, οι πράσινοι οπισθοχώρησαν λόγω της κούρασης από την μεσοβδόμαδη μάχη με τον Σαμσούνσπορ και το πλήρωσαν. Οι πράσινοι ήταν παντελώς ακίνδυνοι στο δεύτερο μέρος, απειλήθηκαν και τελικά πλήρωσαν την οπισθοχώρηση τους, με τον πρώην παίκτη τους, Βέρμπιτς, να εκτελεί τον Παναθηναϊκό στο 87′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (67′ Σάντσες), Τσέριν (77′ Μπρέγκου), Τετέ (87′ Μαντσίνι), Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς (77′ Ζαρουρί)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46′ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90+4′ Τσιβελεκίδης), Λάγιους (66′ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66′ Μανθάτης), Όζμπολτ (89′ Πεντρόσο)

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1

Άρης – Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Ολυμπιακός 6

ΑΕΚ 6

ΠΑΟΚ 6

Λεβαδειακός 4

Ατρόμητος 3

Παναιτωλικός 3

ΟΦΗ 3 -1αγ.

Άρης 3

Παναθηναϊκός 1 -1αγ.

Κηφισιά 1

ΑΕΛ 1

Πανσερραϊκός 0

Αστέρας Τρίπολης 0

Βόλος 0