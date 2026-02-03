Παναθηναϊκός: Γιορτάζει τα 118 χρόνια από την ίδρυσή του – Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη και της ΠΑΕ

Τα 118 χρόνια από την ίδρυσή του, το 1908, γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ο Παναθηναϊκός, με την οικογένεια των “πρασίνων” να γιορτάζει την επέτειο, την ώρα που χτίζεται το νέο γήπεδο.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Ερασιτέχνης του “τριφυλλιού” και η “πράσινη” ΠΑΕ, έστειλαν το δικό τους μήνυμα, μέσω των social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

“Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γιορτάζει τα 118 χρόνια παρουσίας στον παγκόσμιο αθλητισμό και στο διεθνές κοινωνικό στερέωμα.

Η 3η Φεβρουαρίου αποτελεί την πιο …παρανοϊκή ημέρα του χρόνου και για αυτό φρόντισαν ο Γιώργος Καλαφάτης και οι περίπου 20 συνιδρυτές του Συλλόγου το μακρινό 1908.

Στις 3/2/1908 αναγνωρίστηκε και επίσημα η «γέννηση» του Συλλόγου ενώ η προεργασία είχε γίνει από τον Νοέμβριο του 1907.

Αναλυτικότερα το έγγραφο του ΣΕΓΑΣ που αναφερόταν στην ίδρυση του μεγαλύτερου ελληνικού σωματείου ανέφερε «Ούτος ιδρύθη την 3ηνΦεβρουαρίου 1908 υπ” αθλητών της Ποδοσφαιρίσεως και γνωστών φιλάθλων, ταχέως δε κατώρθωσε να καταλάβη επίζηλον μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων θέσιν εργαζόμενος πάντοτε υπέρ της ως οίον τε ευρυτέρας διαδόσεως της παιδίας ταύτης και της εν γένει ιδέας του αθλητισμού.»

Από κει και πέρα οι ιδρυτές του Παναθηναϊκού απέστειλαν έγγραφο προς τον Πανελλήνιο που γνωστοποιούσαν τη δημιουργία της νέας ομάδας όπου έγραφε «Μετά χαράς ανακοινούμεν Υμίν την ίδρυσιν του «Ποδοσφαιρικού Ομίλου». Η ευρεία διάδοσις ην εσχάτως έλαβεν η παιδία της Ποδοσφαιρίσεως, ο ενθουσιασμός μεθ” όν εγένετο δεκτή παρά τοις αθληταίς εν γένει και ιδία παρά τη μαθητική νεολαία, το ενδιαφέρον καθ” όλου υπέρ πάσιν εγείρει, πάντα διαδηλούσι την πρωτεύουσαν θέσι ην η Ποδοσφαίρισις έχει καταλάβη εν τη αθλητική κινήσει“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

“Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού. Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά.

Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.

Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

118 Χρόνια Ιστορίας.

118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

118 Χρόνια Παναθηναϊκός.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο αναπαριστούν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Παναθηναϊκού: την ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου το 1930, στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τα 118 χρόνια ζωής του συλλόγου, αναβίωσε εκείνη τη μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστές παιδιά των ακαδημιών μας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον…”.