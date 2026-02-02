Ματέο Νταμς: Γιατί πήγε στην Σαουδική Αραβία στα 20 του χρόνια;

Ο Matteo Dams φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς ιταλικά μέσα τον παρουσιάζουν ως μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού.

Ο διεθνής Βέλγος μπακ, που μετακόμισε από την Αϊντχόφεν στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας το περασμένο χειμώνα, αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση παίκτη. Στα 20 του χρόνια επέλεξε τα “πετροδόλαρα” από μία μεταγραφή σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίρνοντας αύξηση εκαντονταπλάσια αύξηση στο μισθό του.

Ο ακραίος αμυντικός βρισκόταν στους τελευταίους έξι μήνες του συμβολαίου του με την PSV και διαπραγματευόταν την επέκταση του συμβολαίου του όταν υπέγραψε την συμφωνία με την Αλ-Αχλί. Ο Νταμς αγωνίστηκε 15 φορές σε όλες τις διοργανώσεις για την Αλ-Αχλί την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας μία ασίστ.

Μάλιστα, κατέκτησε τον τίτλο του AFC Champions League για τη σεζόν 2024-25 με την ομάδα από την Σαουδική Αραβία. Ο Βέλγος παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε πει ότι δεν θα μετακόμιζε στη Σαουδική Αραβία αν του γινόταν κάποια προσφορά, ειδικά σε ηλικία μόλις 20 ετών, αλλά ο μισθός που του προσφέρθηκε ήταν πολύ υψηλός για να τον απορρίψει, με δημοσιεύματα στην Ολλανδία να υποστηρίζουν ότι από 2.500 ευρώ το μήνα κέρδισε 250.000 ευρώ.

Matteo Dams: Πώς πήγε στην Σαουδική Αραβία;

«Ήταν τέλη Ιανουαρίου. Ήμουν σε πλήρεις συνομιλίες με την PSV, όπου το σχέδιο ήταν στην πραγματικότητα να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Ένα τηλεφώνημα άλλαξε τα πάντα», είπε στο

HLN ο νεαρός που αρχικά του φάνηκε σαν αστείο το γεγονός πως μία ομάδα από την Σαουδική Αραβία ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του.

“Συνήθως δεν τηλεφωνώ πολύ, αλλά ήμουν στο αυτοκίνητο και είδα ένα μήνυμα από τον Γιόρικ [Μπενουά], τον ατζέντη μου, να μπαίνει: “Ματέο, πρέπει να σε πάρω τηλέφωνο, αυτό είναι πολύ σημαντικό”. Στο τηλέφωνο, μου είπε για το ενδιαφέρον της Αλ-Αχλί. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν αστείο.

Αρχικά υπέθεσα ότι ήταν ενδιαφέρονταν για το καλοκαίρι, αλλά με ήθελαν αμέσως. Έτσι, είχα μόλις μιάμιση εβδομάδα για να το σκεφτώ.

Ειλικρινά; Ήμουν ήδη πεπεισμένος μετά το τηλεφώνημα με τον Γιόρικ. Προφανώς, επειδή ήξερα τι μπορούσα να κερδίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά και επειδή η Αλ-Αχλί με ήθελε πραγματικά. Το ένιωσα αμέσως και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό.

Ο προπονητής ήταν απόλυτα υπέρ της άφιξής μου. Απλώς φοβόμουν τι θα έλεγαν οι άνθρωποι, ειδικά αυτοί γύρω μου. Ξέρετε τις προκαταλήψεις: ότι θα επέλεγα τα χρήματα, ότι θα πέταγα την καριέρα μου, ότι το επίπεδο εδώ είναι απαίσιο. Αλλά στο τέλος, εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να έρθει εδώ για να παίξει ποδόσφαιρο, οπότε έπρεπε να είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην απόφασή μου. Έτσι είπα ναι,” κατέληξε ο Matteo Dams.

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του αφού είδε το συμβόλαιο, είπε: «Άρχισα να γελάω. Επειδή αυτά ήταν γελοία υψηλά ποσά για έναν 20χρονο. Όχι μόνο για έναν 20χρονο. Δεν συζητώ ποτέ για ποσά. Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν την ερώτηση. Θα ήμουν κι εγώ περίεργος αν ένας από τους φίλους μου πήγαινε στη Σαουδική Αραβία. Αλλά στην πραγματικότητα, δεν είναι κακό να κάνεις ερωτήσεις σχετικά με αυτό . Σπάνια, αν όχι ποτέ, συζητείται στα αποδυτήρια».