Παναθηναϊκός: Εκτός Οσμάν και Γιουρτσέβεν από το παιχνίδι με την Παρτιζάν

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν θα παραμείνουν στα πιτς. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν έχει επανέλθει ακόμη στο 100% από τον τραυματισμό του και η παρουσία του Κένεθ Φαρίντ επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να μην το πιέσει για την επιστροφή.

Αντίστοιχα, εκτός θα μείνει και ο Τσεντί Οσμάν, που υπέστη διάστρεμμα στο τελευταίο παιχνίδι των “πρασίνων” με την Dubai BC. Ο Εργκίν Αταμάν πάντως, δεν έχει στη διάθεσή του, ούτε τον Ρισόν Χολμς, ενώ επέμβαση ετοιμάζεται να κάνει ο Ματίας Λεσόρ, που δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή σεζόν.

Από την άλλη, Τούρκος προπονητής μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα.