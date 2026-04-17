Παναθηναϊκός – Εφές: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της EuroLeague
Η αυλαία της κανονικής διάρκειας της EuroLeague πέφτει απόψε (17/4) με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές.
Ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 21-16, θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες για την 6η θέση και την απευθείας πρόκριση στα playoff της διοργάνωσης.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17/04)
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί
20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Novasports Extra 3 Dubai BC – Βαλένθια
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
