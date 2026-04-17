Παναθηναϊκός – Εφές: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η αυλαία της κανονικής διάρκειας της EuroLeague πέφτει απόψε (17/4) με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές.

Ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 21-16, θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες για την 6η θέση και την απευθείας πρόκριση στα playoff της διοργάνωσης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17/04)

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Novasports Extra 3 Dubai BC – Βαλένθια

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου