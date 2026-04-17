EuroLeague: Όλα τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό πριν το τέλος της regular season

Με την κανονική διάρκεια της EuroLeague να ολοκληρώνεται σήμερα (17/4), ο Παναθηναϊκός θα μάθει την τελική του θέση στην κατάταξη ενόψει της postseason.

Οι “πράσινοι” θέλουν μόνο νίκη για να έχουν πιθανότητες να βρεθούν στην 6η θέση και να αποφύγουν την ψυχοφθόρα διαδικασία των play-in, ενώ σε αυτή την περίπτωση αποκλείεται η πιθανότητα εμφυλίου με τον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (103-82) στην 38η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός διατηρεί ακόμα κάποιες ελπίδες για να τερματίσει 6ος και να μπει απευθείας στα playoffs.

Αν ολοκληρώσει την βραδιά στις θέσεις 7-9, τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να νικήσει δύο ή έναν αγώνα για να βρεθεί στα playoff της EuroLeague.

Αναλυτικά τα σενάρια:

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:

-Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.

-Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:

-Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:

-Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:

-Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη