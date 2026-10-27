Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 80-75: Ο Ναν «εκτέλεσε» στο φινάλε και υπέγραψε ένα πράσινο θρίλερ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR λύγισε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-75 στο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του όταν όλα κρίνονταν, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την έβδομη νίκη τους σε οκτώ αγωνιστικές της EuroLeague.

Το ματς είχε από την αρχή χαρακτήρα ντέρμπι, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να επιβάλει για μεγάλο διάστημα τον ρυθμό της. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του στη δεύτερη περίοδο και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +3, με το σκορ στο 40-37.

Η ιταλική ομάδα ωστόσο, δεν άφησε τους γηπεδούχους να ξεφύγουν. Με καλύτερες επιθετικές επιλογές μετά την ανάπαυλα, η Αρμάνι ανέκτησε το προβάδισμα και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 61-60, μεταφέροντας την αγωνία στην τελική ευθεία.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε καθαρό μυαλό και αποτελεσματικότητα. Ο Κέντρικ Ναν βγήκε μπροστά στις πιο κρίσιμες στιγμές και με καθοριστικές επιθετικές ενέργειες έδωσε στους «πράσινους» το προβάδισμα που αναζητούσαν. Το καλάθι του για το 77-74, μόλις 6,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, αποδείχθηκε κομβικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

.@nunnbetter_ things 🤷🏻‍♂️😮‍💨 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/HochPPJl7u— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 27, 2026

Ο Αμερικανός γκαρντ πρόσθεσε στη συνέχεια μία εύστοχη βολή για το 78-75, με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται σωστά τις τελευταίες στιγμές και να φτάνει στην επικράτηση με 80-75.

Ο Ναν ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 20 πόντους και 6 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Ματίας Λεσόρ έκανε επίσης αισθητή την παρουσία του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

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Με τη νίκη αυτή, το «τριφύλλι» ανέβασε το ρεκόρ του στο 7-1 και διατηρήθηκε ψηλά στη βαθμολογία της EuroLeague. Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνι Μιλάνο έπεσε στο 1-7, πληρώνοντας την αδυναμία της να πάρει τις κρίσιμες κατοχές στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75.