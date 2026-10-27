ΗΠΑ: Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι αποκρύπτει στοιχεία για τον θάνατό του

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, ενός Αμερικανού πολίτη που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα τον περασμένο Ιανουάριο, άσκησαν σήμερα έντονη κριτική στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επειδή παρακρατεί αποδεικτικά στοιχεία από τους τοπικούς εισαγγελείς που ερευνούν το συμβάν.

«Η εμπειρία που είχαμε από το υπουργείο Δικαιοσύνης μάς κάνει να αναρωτιόμαστε αν θα δικαιωθεί ποτέ ο Άλεξ», είπε ο πατέρας του Πρέτι, Μάικλ, σε συνέντευξη Τύπου στη Μινεάπολη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η οικογένεια μίλησε δημοσίως μετά τον θάνατο του Πρέτι. «Κάντε τη δουλειά σας και σταματήστε να καλύπτετε τους δολοφόνους του Άλεξ», είπε ο πατέρας.

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Το υπουργείο, σε μια δήλωση προς το πρακτορείο Reuters, υποστήριξε ότι η επικοινωνία με τους συγγενείς των θυμάτων, αν υπάρξει κάποια, γίνεται «σε μεταγενέστερο στάδιο μιας υπόθεσης, όπως στην απαγγελία κατηγοριών, την αρχική εμφάνιση (σ.σ. των κατηγορουμένων), την ομολογία, τη δίκη ή την επιβολή ποινής» και όχι κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο 37χρονος Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σκοτώθηκε ενώ συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά της δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, λίγες ημέρες αφότου πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν μια άλλη Αμερικανίδα, τη Ρενέ Γκουντ. Ο θάνατός τους πυροδότησε σφοδρές διαμαρτυρίες, καταδίκες από τοπικούς ηγέτες και εκκλήσεις για απόδοση ευθυνών.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έσπευσαν να υπερασπιστούν τους ομοσπονδιακους πράκτορες που σκότωσαν τον Πρέτι, ισχυριζόμενοι ότι εκείνος επιχείρησε να τους επιτεθεί με ένα πιστόλι που κατείχε νόμιμα. Ωστόσο, πλάνα από τη στιγμή της επίθεσης δείχνουν τον Πρέτι να κρατά στο χέρι ένα κινητό τηλέφωνο και να προσπαθεί να βοηθήσει έναν άλλον διαδηλωτή που είχε πέσει στο έδαφος, όταν οι πράκτορες τον ακινητοποίησαν και τον πυροβόλησαν.

Η Εισαγγελέας της Κομητείας Χένεπιν Μαίρη Μοριάρτι ξεκίνησε ποινική έρευνα λίγο μετά τον θάνατο του Πρέτι. Τον Μάρτιο, προσέφυγε κατά της κυβέρνησης Τραμπ ζητώντας πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία για τους θανάτους του Πρέτι και της Γκουντ, καθώς και τον μη θανάσιμο πυροβολισμό σε βάρος ενός Βενεζουελάνου, από πράκτορα της ICE. Τον Ιούλιο ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρέδωσε έναν «ογκώδη» φάκελο για τις υποθέσεις αυτές, όμως όταν το γραφείο της εξέτασε το υλικό διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες είχαν παρακρατηθεί, όπως δήλωσε αυτόν τον μήνα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον. «Επιπλέον, είναι σαφές ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πρόσθετο υλικό από την τελευταία φορά που μοιράστηκε πληροφορίες με την Πολιτεία», κατήγγειλε.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τη νομική υποχρέωση να παραδώσουν αποδεικτικά στοιχεία επειδή το γραφείο της Μοριάρτι δεν έχει κινήσει ακόμη τις νομικές διαδικασίες στην υπόθεση αυτή.

«Ήταν μια άθλια χρονιά για την οικογένειά μας», δήλωσε η μητέρα του Πρέτι, η Σούζαν, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. «Το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη για τον Άλεξ, και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μας φερθεί με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που αξίζει στον γιο μας», τόνισε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters