Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ 92-74: Πράσινη κυριαρχία και 4/4 στη Euroleague
Με την άμυνα να κάνει ξανά τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενερμπαχτσέ και παρέμεινε αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Euroleague, επικρατώντας της Φενερμπαχτσέ με 92-74 στο Telekom Center Athens, για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Οι «πράσινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 4-0, διατηρώντας την πρώτη θέση στη βαθμολογία, ενώ η τουρκική ομάδα γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα της και υποχώρησε στο 3-1.
Από το κλειστό πρώτο ημίχρονο στην κυριαρχία
Η Φενερμπαχτσέ παρέμεινε κοντά στο σκορ στο πρώτο μέρος. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 27-24 και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε πόντων, 46-41.
Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Με την άμυνα να περιορίζει την παραγωγικότητα των φιλοξενούμενων, το «τριφύλλι» άνοιξε τη διαφορά και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 67-55.
Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι διεύρυναν ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο τελικό 92-74 και σε μία νίκη με διαφορά 18 πόντων.
Η αποθέωση του Γιασικεβίτσιους και η νίκη του Ομπράντοβιτς
Πριν από το τζάμπολ, ο κόσμος του Παναθηναϊκού επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αποθεώνοντας τον προπονητή της Φενερμπαχτσέ.
Στο παρκέ, όμως, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ήταν εκείνη που χαμογέλασε, προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο εντυπωσιακό ξεκίνημά της στη διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74.
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