Basketgate: Στο “στόχαστρο” των Αρχών άλλα 5 πρόσωπα – Έρχονται νέες καταθέσεις για τα στημένα

Συνεχίζονται οι έρευνες για το σκάνδαλο του Basketgate με τους στημένους αγώνες, που έχει σοκάρει το ελληνικό μπάσκετ, καθώς, μετά την προφυλάκιση 4 κατηγορούμενων, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζει τα περιουσιακά στοιχεία ακόμα 5 προσώπων, με σκοπό να εντοπίσει τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το Ertnews, είναι πιθανό να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, με ενδεχόμενες κλήσεις προσώπων από τις δικαστικές αρχές για εξηγήσεις ή καταθέσεις.

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Προσωρινά κρατούμενος ο Κορομηλάς

Οι απολογίες των έξι συλληφθέντων ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ, με τον πρώην αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος. Συνολικά, τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ δύο τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ο Ηλίας Κορομηλάς, πρώην αρχιδιαιτητής και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι τα χρήματα που είχε λάβει από την εργασία του για λογαριασμό της EuroLeague, όπου διαιτητεύει αγώνες, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 270.000 ευρώ.

Όπως φέρεται να ανέφερε, περίπου 193.000 ευρώ αφορούσαν αμοιβές από τη διαιτησία αγώνων, ενώ περίπου 70.000 ευρώ ήταν μπόνους που είχε λάβει λόγω της επαγγελματικής του πορείας.

Αναφορικά με τα 120.000 ευρώ που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το σπίτι του κατά την έρευνα της Πέμπτης, υποστήριξε ότι είναι χρήματα που είχε τραβήξει από τραπεζικούς λογαριασμούς και διατηρούσε στο σπίτι για την αντιμετώπιση προσωπικού οικογενειακού προβλήματος.

Στην απολογία του αναφέρθηκε, επίσης, σε παλαιότερη καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε υποσχεθεί το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή διαιτησία υπέρ μίας από τις δύο ομάδες σε τελικό του EuroCup το 2021. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη λάβει γνώση της καταγγελίας.

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Τι ισχυρίστηκε η Τσαρούχα

Ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή βρέθηκε και η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία ελέγχεται για 13 περιπτώσεις δωροληψίας που συνδέονται με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Κατά τη δίωρη απολογία της, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της αποτελούν προϊόν σκευωρίας και αντιπαλότητας στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, συγκεκριμένοι παράγοντες του ελληνικού μπάσκετ την έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, κατά την ίδια, εξηγεί τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της.

Μετά την απολογία της, αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ της επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος να μην έχει καμία ενασχόληση με το μπάσκετ.

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Με βραχιολάκι ο Πηλοΐδης

Τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αρνήθηκε και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος κατηγορείται για δύο περιπτώσεις δωροληψίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος ενός εκ των δύο βασικών μαρτύρων της υπόθεσης, πρώην ιδιοκτήτη αθηναϊκής ΚΑΕ, υποστηρίζοντας ότι όσα έχουν κατατεθεί σε βάρος του είναι ψευδή.

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Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε και για τον ίδιο ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και η απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης, καθώς και ο πρώην αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.