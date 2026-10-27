Ημέρα μνήμης για Μίμη Δομάζο: Δείτε τον παλαίμαχο Νίκο Βαμβακούλα να παίζει σουτάκια (βίντεο)

Ένα υπέροχο στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα του DEBATER στη γιορτή μνήμης για τον Μίμη Δομάζο, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με πρωταγωνιστή τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Νίκο Βαμβακούλα.

Το όνειρο του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε πραγματικότητα, καθώς το γήπεδο γέμισε με παιδικά χαμόγελα, φωνές και παιχνίδια ποδοσφαίρου. Μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού αθλητισμού, ο οποίος ήθελε να βλέπει τα παιδιά να γεμίζουν τα γήπεδα και να αγαπούν τον αθλητισμό.

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Παρά τη βροχή που έκανε την εμφάνισή της στην αρχή της εκδήλωσης, πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στη Λεωφόρο, τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου άσου του Παναθηναϊκού.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους – παρότι είναι ολυμπιακός – ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αλλά και πλήθος παλαίμαχων αθλητών που συνδέθηκαν με την ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού αθλητισμού.

Στη γιορτή βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Τότης Φυλακούρης, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης Γεροθόδωρος, ο Απόστολος Κόντος, πρόεδρος των παλαιμάχων όλων των αθλημάτων του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Παντελέων και ο Μάικ Γαλάκος.

Συγκινημένη η κόρη του Μίμη Δομάζου: «Ήταν το όνειρό του να γεμίσει το στάδιο με μικρά παιδιά»

Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη, η οποία μίλησε στην κάμερα του DEBATER για τη σημασία της εκδήλωσης και το όνειρο που είχε ο πατέρας της.

«Απόψε είναι μια μεγάλη γιορτή. Πάντα μιλάω με τον πατέρα μου. Πριν φύγει από τη ζωή, σχεδιάζαμε αυτή την ημέρα. Ήταν το όνειρό του να γεμίσει το στάδιο με μικρά παιδιά. Ήθελε τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Αν και στην αρχή ο καιρός ήταν βροχερός, ο πατέρας μου από εκεί ψηλά βοήθησε σε αυτό και ο καιρός στη συνέχεια μας βοήθησε», ανέφερε συγκινημένη.

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Ο Νίκος Βαμβακούλας έκλεψε την παράσταση με τα σουτάκια

Ανάμεσα στις όμορφες στιγμές της εκδήλωσης, εκείνη που ξεχώρισε ήταν η συμμετοχή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Νίκου Βαμβακούλα στη δοκιμασία με τα σουτάκια.

Ο παλαίμαχος άσος δεν έμεινε απλώς θεατής. Πήρε την μπάλα στα πόδια του και μπήκε στο παιχνίδι, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν έχει ηλικία!

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Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την εποχή που μεσουρανούσε στα γήπεδα, ο Νίκος Βαμβακούλας έδειξε να διατηρεί την επαφή του με την μπάλα, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο στους παρευρισκόμενους.

Η κάμερα του DEBATER κατέγραψε τη στιγμή, σε μια ημέρα που δεν ήταν απλώς ένας φόρος τιμής στον Μίμη Δομάζο, αλλά και μια υπενθύμιση ότι το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ’ όλα παιχνίδι, χαρά και αγάπη που περνά από γενιά σε γενιά.

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Δείτε το βίντεο του DEBATER με τον Νίκο Βαμβακούλα να παίζει σουτάκια στη Λεωφόρο.