Γαλατασαράι – Φενερμπαχτσέ: Άγριος καυγάς μεταξύ των ποδοσφαιριστών μετά τη λήξη (βίντεο)
Σε ρινγκ μετατράπηκε ο αγωνιστικός χώρος
Επεισοδιακό ήταν το ντέρμπι στην Τουρκία μεταξύ Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε, καθώς, μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη νίκη της “Γαλατά” με 2-1, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ των ποδοσφαιριστών.
Συγκεκριμένα, ο Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενερμπαχτσέ και ο Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατασαράι είχαν έναν έντονο καυγά μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση και οι παίκτες των δύο ομάδων έτρεξαν για να επικρατήσει πανικός και σύρραξη στο γήπεδο.
Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası #GSvFB https://t.co/5IDMY1NROe— ANTIFA SPOR (@ANTIFASPOR) October 26, 2026
Στον καυγά ενεπλάκησαν και οι πάγκοι των δύο ομάδων, με τα τεχνικά επιτελεία να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να ρίχνονται στη μάχη, που σίγουρα δε θύμιζε αγώνα ποδοσφαίρου.
Οι Μπαρντακτσί και Μπράουν είδαν απευθείας κόκκινη κάρτα στο φινάλε του αγώνα, με τους δύο παίκτες μην αγωνίζονται εκείνη την στιγμή.
Στα καθαρά αγωνιστικά ο Οσίμεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι σκοράροντας δύο γκολ για το 2-0 της Γαλατά, ενώ ο Καβετσί μείωσε σε 2-1, που ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.
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