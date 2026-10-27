Matthew Perry: Συγκινεί η αδελφή του, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του – “Ακόμη του μιλάω, μου λείπει να τον αγκαλιάζω”

Ο Matthew Perry έφυγε από την ζωή πριν 3 χρόνια. ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί μια ζωντανή παρουσία στη ζωή της οικογένειάς του. Η αδελφή του, Mia Perry Bowick, μίλησε συγκινημένη για την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού από τα «Φιλαράκια», αποκαλύπτοντας πως συνεχίζει να του μιλά, ενώ αυτό που της λείπει περισσότερο είναι η δυνατότητα να τον αγκαλιάζει.

Συγκεκριμένα, η αδελφή του Matthew Perry παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «TODAY» του NBC, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The One About Matthew Perry». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θυμήθηκε τον αδελφό της ως τον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόταν για συμβουλές και με τον οποίο μοιραζόταν όσα την απασχολούσαν, τόσο στις δύσκολες όσο και στις καθημερινές στιγμές της ζωής της.

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“Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμουν τα πάντα, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα της ζωής. Ήταν ο μεγάλος μου αδελφός. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα: “Αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω; Είχε πάντα τις καλύτερες συμβουλές, γεμάτες αγάπη. Και εξακολουθώ να του μιλάω. Είναι ακόμη μια σταθερή παρουσία στη ζωή μας. Αλλά μου λείπει το να μπορώ να τον αγκαλιάσω μετά από μια συζήτησή μας», εξομολογήθηκε με δάκρυα στα μάτια. Ήταν ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Όλοι λένε ότι ήταν ο αγαπημένος τους από τα “Φιλαράκια”. Σίγουρα ήταν ο δικός μου””, ανέφερε χαρακτηριστικά.