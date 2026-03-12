Παναθηναϊκός AKTOR – Ζαλγκίρις Κάουνας: Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός – Με Λεσόρ η 12αδα των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (12/3 22:00 Novasports Prime) την Ζαλγκίρις Κάουνας στο T-Center για την Euroleague.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες στη Euroleague (από Παρτιζάν, Φενερμπαχτσέ, Παρί και Ολυμπιακό), ο Παναθηναϊκός θέλει διακαώς να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα την Πέμπτη (12/3, 22:00), όταν υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Ο αγώνας θα είναι ιστορικός καθώς ο Ματίας Λεσόρ για πρώτη φορά από τον ημιτελικό του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι πέρυσι θα βρίσκεται στη 12αδα του συλλόγου.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Μήτογλου, Χουάντσο, Φαρίντ, Χολμς, Λεσόρ.