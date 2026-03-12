Παναθηναϊκός AKTOR – Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Με εξαιρετική επιστροφή του Λεσόρ πήρε σημαντική νίκη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 92-88 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο T-Center για την Euroleague.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση μετά από 291 ημέρες, έφερε άλλο αέρα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να δίνουν τέλος στην αγωνιστική… κατηφόρα των τεσσάρων διαδοχικών ηττών και να παραμένουν στη δεκάδα της Euroleague. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 92-88 της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με το ίδιο ρεκόρ (17-14), αλλά το «τριφύλλι» να γράφει το 2/2 απέναντι στο σύνολο του Τόμας Μασιούλις.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88