Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Ισοπαλία (43-43) στο ημίχρονο του ντέρμπι για την Euroleague

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός πήγαν με την ισοπαλία (43-43) στα αποδυτήρια στο ντέρμπι για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου προηγήθηκε με 13-28, όμως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη στο πρώτο ημίχρονο και με σερί 30-15 έφερε το παιχνίδι στα ίσια.