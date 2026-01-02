Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Ισοπαλία (43-43) στο ημίχρονο του ντέρμπι για την Euroleague

Όλα ανοικτά για τη νίκη

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός πήγαν με την ισοπαλία (43-43) στα αποδυτήρια στο ντέρμπι για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου προηγήθηκε με 13-28, όμως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη στο πρώτο ημίχρονο και με σερί 30-15 έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

