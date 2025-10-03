Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε τα λάθη του και ηττήθηκε

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλήρωσε τα λάθη που έκανε και ηττήθηκε με 103-96 από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» παρότι προσπάθησαν δεν κατάφεραν να πάρουν τελικά τη δεύτερη νίκη τους στην διοργάνωση μετά από αυτή κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ και πλέον έπεσαν στο 1-1.

Αντίθετα, οι Καταλανοί πήραν την πρώτη τους νίκη στην διοργάνωση μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό AKTOR ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Σλούκας είχε 18 πόντους και 11 ασίστ, με τον Κέντρικ Ναν να μένει στους 10 πόντους (4/10 σουτ), όσους πέτυχε και ο Γκραντ, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου είχε 11 πόντους με 8 ριμπάουντ.