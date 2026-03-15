Παναθηναϊκός AKTOR: Η ατάκα του Αταμάν που εξόργισε τον Ρισόν Χολμς και τη σύζυγό του – «Ντροπή»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν για μια ακόμη φορά έβγαλε στη «σέντρα» παίκτη της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής έκραξε τον Ρισόν Χόλμς για την εμφάνιση του στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης στην κάμερα της ΕΡΤ λέγοντας ότι «μια καταστροφική αρχή, γιατί δεν πιέζαμε τη μπάλα και δεν παίζαμε άμυνα. Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll, και τους δώσαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο».

Αυτή η ατάκα έφερε την αντίδραση τόσο του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος έβαλε γελάκια στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) ενώ η σύζυγός του έγραψε ότι «οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης ειναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται!

😂😂😂😂😂😂😂— Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) March 15, 2026

Ένας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια».