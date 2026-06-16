Το συγκινητικό “αντίο” του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα – “Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις”

Το δικό του “αντίο” προς τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα από την οποία αναχώρησε σήμερα έστειλε ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος της συνεργασίας του με το “τριφύλλι”.

Τούρκος τεχνικός εξέφρασε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη τόσο προς τους οπαδούς των «πρασίνων» όσο και προς ολόκληρο τον ελληνικό λαό για την στοργή και την ζεστασιά που έδειξαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στο μήνυμα του ο Άταμαν υπογράμμισε πως πέρα από τους τίτλους και τις επιτυχίες, η μεγαλύτερη περηφάνια του ήταν η συνεισφορά του στη σύσφιξη των σχέσεων και της φιλίας ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό λαό.

Αναλυτικά:

«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφικό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για τη στοργή και την υποστήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Περισσότερο από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που κατακτήσαμε, η μεγαλύτερη περηφάνια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο».