Εργκίν Αταμάν: Από την 7η κούπα της Euroleague στο «αντίο» – Τα πεπραγμένα του Τούρκου τεχνικού στον Παναθηναϊκό (Βίντεο)

Όταν ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, παρέλαβε έναν σύλλογο που αναζητούσε την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει στον θρόνο της Euroleague, κατακτώντας το έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και επαναφέροντας το «τριφύλλι» στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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Ο άθλος της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής, μάλιστα, πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι την προηγούμενη χρονιά του θριάμβου ο Παναθηναϊκός είχε τερματίσει στην 17η θέση της Euroleague, πριν το τέλος του 2024 τον βρει στην κορυφή της Ευρώπης!

Ο Αταμάν δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος προπονητής. Είναι μια προσωπικότητα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Για άλλους αποτελεί τον κορυφαίο διαχειριστή αποδυτηρίων και προσωπικοτήτων στην Ευρώπη και έναν «serial winner». Για άλλους, είναι ένας προπονητής που συχνά κινείται στα όρια της πρόκλησης, μετατρέποντας κάθε μεγάλη αναμέτρηση σε προσωπική υπόθεση.

Εργκίν Αταμάν: «Γεννημένος νικητής»

Μετά την ευρωπαϊκή κατάκτηση του 2024, ο Αταμάν παρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές αναγεννήσεις ομάδας στην ιστορία της EuroLeague. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή έπειτα από χρόνια αγωνιστικής παρακμής αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην προσωπικότητα και τη φιλοσοφία του Τούρκου τεχνικού.

Μάλιστα μετά την άκρως επιτυχημένη θητεία του στην Αναντολού Εφές, όπου σήκωσε δύο τίτλους Euroleague, η εικόνα του ενισχύθηκε ως ο προπονητής που καλλιεργεί αίσθημα υπεροχής στους παίκτες του, ενώ δεν διστάζει να χρησιμοποιεί δημόσιες δηλώσεις για να ασκήσει πίεση σε αντιπάλους, διαιτητές ή διοργανώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι συχνές δημόσιες τοποθετήσεις του για τη διαιτησία και τη λειτουργία της EuroLeague, που προκάλεσαν ακόμη και χρηματικές ποινές από τη διοργάνωση.

Εργκίν Αταμάν: Ο «πόλεμος» με τον Ολυμπιακό

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στην Ελλάδα, ο Αταμάν βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαλότητας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις του με τον προπονητή των «ερυθρολεύκων» Γιώργο Μπαρτζώκα, οι καταγγελίες του για διαιτητικές αποφάσεις και οι δηλώσεις του μετά από ντέρμπι συχνά πυροδοτούσαν νέο κύκλο συζητήσεων.

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Η εικόνα που προβάλλεται είναι εκείνη ενός προπονητή που δεν επιδιώκει να αποφορτίσει την ένταση, αλλά αντίθετα τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο συσπείρωσης για την ομάδα του. Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για στοιχείο της επιτυχημένης μεθοδολογίας του. Για τους επικριτές του, αποτελεί πηγή περιττών εντάσεων.

Εργκίν Αταμάν:Από την αποθέωση στην κριτική

Στην Ελλάδα, η παρουσία του Αταμάν συνοδεύτηκε από δύο παράλληλες αφηγήσεις. Η πρώτη τον παρουσιάζει ως τον άνθρωπο που επανέφερε τη νοοτροπία πρωταθλητισμού στον Παναθηναϊκό. Η κατάκτηση της EuroLeague και η επιστροφή της ομάδας στις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις θεωρούνται απόδειξη ότι η επιλογή του δικαιώθηκε απόλυτα.

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Η δεύτερη εστιάζει στις συχνές εξωαγωνιστικές εντάσεις. Δηλώσεις για διαιτησίες, αντιδράσεις σε συνεντεύξεις Τύπου, δημόσιες αντιπαραθέσεις με αντιπάλους και οργανωτικούς φορείς αποτέλεσαν επανειλημμένα αντικείμενο σχολιασμού. Τα περιστατικά αυτά ενίσχυσαν το προφίλ ενός προπονητή που σπάνια περνά απαρατήρητος.

Εργκίν Αταμάν: Η σχέση με τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ένα από τα στοιχεία που αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι είναι η ιδιαίτερη σύνδεση που ανέπτυξε με την εξέδρα του ΟΑΚΑ. Ο Αταμάν καλλιέργησε από νωρίς το όραμα της «επιστροφής στην κορυφή», υιοθετώντας συχνά έναν λόγο που απευθυνόταν ευθέως στους φιλάθλους.

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Ακόμη και σε περιόδους έντασης ή αγωνιστικών δυσκολιών, επέλεγε δημόσια να υπερασπίζεται την ομάδα του και να εμφανίζεται βέβαιος για την τελική επιτυχία, στοιχείο που ενίσχυσε το ηγετικό του προφίλ στα μάτια της «πράσινης» εξέδρας.

Εργκίν Αταμάν: Το εφετινό αγωνιστικό «ναυάγιο» και η έναρξη της… απομυθοποίησης

Ιδιαίτερο και καθοριστικό στοιχείο της τρίτης σεζόν του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού αποτέλεσε η σταδιακή και, στο τέλος της χρονιάς, έντονη αμφισβήτηση γύρω από το κοουτσάρισμά του. Από τα μέσα της κανονικής περιόδου της Euroleague, αρκετές επιλογές του Τούρκου τεχνικού βρέθηκαν στο επίκεντρο κριτικής, με έμφαση στη διαχείριση του ροτέισον, στον χρόνο συμμετοχής βασικών παικτών αλλά και στις αντιδράσεις του σε κρίσιμα σημεία αγώνων υψηλής πίεσης.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, υπήρξαν παιχνίδια όπου ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να «κλειδώσει» νίκες παρά το προβάδισμα ή την αγωνιστική υπεροχή, γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για τις επιλογές του πάγκου στο τελευταίο κομμάτι των αναμετρήσεων. Η επιμονή σε συγκεκριμένα σχήματα, αλλά και η καθυστερημένη προσαρμογή σε τακτικές αλλαγές αντιπάλων, αποτέλεσαν επαναλαμβανόμενα σημεία προβληματισμού. Σταδιακά, η συζήτηση αυτή πέρασε από τα αποδυτήρια και το αγωνιστικό επιτελείο στη δημόσια σφαίρα, με την πίεση να αυξάνεται όσο πλησίαζε η τελική ευθεία της σεζόν.

Η κορύφωση ήρθε στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια, όπου ο Παναθηναϊκός αν και προηγήθηκε εκτός έδρας με 2-0 στη σειρά τελικά γνώρισε τρεις σερί ήττες (οι δύο εντός έδρας) και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Αθήνας. Εκεί, οι προπονητικές επιλογές του Αταμάν βρέθηκαν στο επίκεντρο της έντονης κριτικής, τόσο για τη διαχείριση των αγώνων όσο και για τις αποφάσεις στα κρίσιμα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Η αδυναμία προσαρμογής στην αγωνιστική ταυτότητα της Βαλένθια και η απώλεια ελέγχου σε κομβικά σημεία της σειράς λειτούργησαν ως επιταχυντής της αμφισβήτησης.

Η αποτυχία αυτή δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ένας χαμένος ευρωπαϊκός στόχος, αλλά ως το σημείο όπου συμπυκνώθηκαν όλες οι προηγούμενες επιφυλάξεις για τη διαχείριση της ομάδας. Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια της Euroleague, σε μια σεζόν όπου το φάιναλ φορ διεξαγόταν στο «σπίτι» του, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το κλίμα απογοήτευσης και έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε το πλήρες αγωνιστικό του δυναμικό, αλλά και τους άμεσους συνεργάτες του Αταμάν που έβλεπαν το σκάουτινγκ τους να πηγαίνει στο… καλάθι των απορριμάτων από τον Τούρκο τεχνικό που είχε επιλέξει το δικό του αγωνιστικό… δρόμο και φιλοσοφία.

Τρία χρόνια μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Εργκίν Αταμάν άνοιξε την πόρτα της εξόδου έχοντας όμως εξασφαλίσει ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού. Οι τίτλοι, η επαναφορά της ευρωπαϊκής αίγλης και η αλλαγή νοοτροπίας αποτελούν το ισχυρότερο επιχείρημα των υποστηρικτών του. Οι συνεχείς αντιπαραθέσεις και οι συχνές δημόσιες εκρήξεις τροφοδοτούν την κριτική των αντιπάλων του.

Σε κάθε περίπτωση, είτε ως θριαμβευτής είτε ως πρωταγωνιστής αντιπαραθέσεων, ο Αταμάν κατάφερε αυτό που ελάχιστοι προπονητές πετυχαίνουν: να μετατρέψει τον εαυτό του σε κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να συνδέσει το όνομά του με την αναγέννηση του Παναθηναϊκού.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί, αλλά τώρα είναι ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ο Εργκίν Αταμάν, αν και η νέα εποχή του Παναθηναϊκού σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας δεν αποκλείεται να έχει τίτλο… back to the future, με έντονο το «άρωμα» της πιθανής επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Οι τίτλοι του με τον Παναθηναϊκό:

Euroleague: 2024

Πρωτάθλημα Ελλάδος: (2024)

2 Κύπελλα Ελλάδας: 2025, 2026

Προπονητής της χρονιάς στην Greek Basketball League: 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ