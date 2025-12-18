Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ: Υπό το βλέμμα της Γκίλφοϊλ η αναμέτρηση (Φωτογραφίες)

Μαζί με τον γιο της

Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ: Υπό το βλέμμα της Γκίλφοϊλ η αναμέτρηση (Φωτογραφίες)
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18/12 η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για να δει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, μετά την παρουσία της στο ΣΕΦ για τους αγώνες του Ολυμπιακού, η Γκίλφοϊλ μαζί με τον γιο της βρέθηκαν και στην έδρα των «πρασίνων».

Δείτε τις φωτογραφίες

